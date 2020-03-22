Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, yaşlı bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini aktaran Mekki, ülkedeki vaka sayısının ise 60 olduğunu ifade etti.

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı da bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakanlık da vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istemişti.

Kaynak: AA