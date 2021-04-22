Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti
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Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 70 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 70 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte, 2 bin 305 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 279 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle 70 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, salgında toplam can kaybının 10 bin 63'e, vaka sayısının 294 bin 138'e ulaştığı, 244 bin 517 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

Yaklaşık 12 milyonluk nüfusa sahip Tunus'ta yetkililer, artan vakalar karşısında halkı aşı olmaya çağırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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