Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi
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Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi

10.03.2021 05:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 05:10
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 614 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 614 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 43 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, hastalıktan bugüne kadar ölenlerin sayısının ise 8 bin 268'e ulaştığı belirtildi.

Yapılan testler sonucu 614 kişinin de enfekte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 238 bin 613 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan 205 bin 176'sının iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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