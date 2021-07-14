Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 157 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 157 kişi yaşamını yitirdi

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 157 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 473 yeni vaka tespit edildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 473 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 473 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 971 kişinin iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta toplam can kaybı 16 bin 651'e, vaka sayısı 510 bin 396'ya yükselirken, 406 bin 349 kişi ise sağlığına kavuştu.

Öte yandan Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam Meşişi Katar Sahra Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Meşişi, "Ülke içinde ve dışında el ele vererek, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak salgına karşı topyekun savaşmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kaan Yıldırım Melisa Döngel Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 157 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 06:26:29. #1.16#

title