Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 105 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda yüksek şekilde görülen salgın vakalarına ilişkin günlük bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 105 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 530 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 15 bin 482'ye, vaka sayısının 447 bin 161'e, iyileşenlerin sayısının 364 bin 538'e çıktığı ifade edildi.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti