Tunus'ta Kovid-19 hastası polis memurunun hastane önünde ölümü tepkiye yol açtı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alarm verdiği Kayrevan kentinde bir polis memurunun hastane önünde hayatını kaybetmesi yoğun tepkiyle karşılandı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alarm verdiği Kayrevan kentinde bir polis memurunun hastane önünde hayatını kaybetmesi yoğun tepkiyle karşılandı.

Vaka sayısının 100 bin kişide 400'lere kadar çıktığı Kayrevan vilayetinde, Cuma Abbud isimli polisin İbn el-Cezzar Hastanesi önünde yaşamını yitirdiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Başsavcılık soruşturma açtı ve adli tıp raporu talep etti.

Kayrevan Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Muhammed Ruveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbud'un Kovid-19 hastası olduğunu, pazar günü vilayet içinde bir hastaneye başvurduğunu, ateşinin ve kan şekerinin yüksek olduğunu belirtti.

Ruveys, hastaya müdahale edildiğini, iyileşince kendi isteğiyle hastaneden taburcu edildiğini aktardı.

Hastanın sağlık kuruluşundan ayrıldıktan sonra durumunun tekrar kötüleştiğini ve başka bir hastanenin acil bölümüne başvurmak üzere olduğunu dile getiren Ruveys, "Hasta, sağlık kuruluşunun önünde yere düşmüş ve hastaneye ulaşamamış. Ancak kimse acil bölümünü bu durumdan bilgilendirmemiş." dedi.

Ruveys, Kayrevan'daki acil servislerinin çok kalabalık olduğunu, sağlık hizmetlerinin zorlandığını, bölgenin ek sağlık personeli, teçhizat ve ambulanslarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya görüntüleri tepki topladı

Tunus'ta olayla ilgili paylaşılan, hastane önünde bir kişinin yerde kıvrandığı görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkiye yol açtı.

Polis Sendikası, yaptığı açıklamada, polis memurunun "hizmet ettiği ülkesindeki bir hastanede kendisine oksijen verilmediği için öldüğünü" ileri sürdü.

Olayın yaşandığı İbn el-Cezzar Hastanesi Müdürü Muhammed Hamdi ise yerel basına yaptığı açıklamada, adli tıp ekiplerinin başsavcılığa sunacağı rapor üzerinde çalıştığını, olayın netleştirilmesi için hastanenin kamera kayıtlarının incelendiğini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 salgınında ülkede bugüne kadar 14 bin 737 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 410 bine yaklaştı.

Ülkede Kovid-19 aşısı olanların sayısının henüz 500 binin altında kaldığı belirtiliyor. Aşı tedarikinde sıkıntı yaşanması, vaka sayılarının artmasına ve salgında yeni dalga endişesine yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti