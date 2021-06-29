Tunus'ta Kovid-19 hastası polis memurunun hastane önünde ölümü tepkiye yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'ta Kovid-19 hastası polis memurunun hastane önünde ölümü tepkiye yol açtı

Tunus'ta Kovid-19 hastası polis memurunun hastane önünde ölümü tepkiye yol açtı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alarm verdiği Kayrevan kentinde bir polis memurunun hastane önünde hayatını kaybetmesi yoğun tepkiyle karşılandı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alarm verdiği Kayrevan kentinde bir polis memurunun hastane önünde hayatını kaybetmesi yoğun tepkiyle karşılandı.

Vaka sayısının 100 bin kişide 400'lere kadar çıktığı Kayrevan vilayetinde, Cuma Abbud isimli polisin İbn el-Cezzar Hastanesi önünde yaşamını yitirdiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Başsavcılık soruşturma açtı ve adli tıp raporu talep etti.

Kayrevan Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Muhammed Ruveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbud'un Kovid-19 hastası olduğunu, pazar günü vilayet içinde bir hastaneye başvurduğunu, ateşinin ve kan şekerinin yüksek olduğunu belirtti.

Ruveys, hastaya müdahale edildiğini, iyileşince kendi isteğiyle hastaneden taburcu edildiğini aktardı.

Hastanın sağlık kuruluşundan ayrıldıktan sonra durumunun tekrar kötüleştiğini ve başka bir hastanenin acil bölümüne başvurmak üzere olduğunu dile getiren Ruveys, "Hasta, sağlık kuruluşunun önünde yere düşmüş ve hastaneye ulaşamamış. Ancak kimse acil bölümünü bu durumdan bilgilendirmemiş." dedi.

Ruveys, Kayrevan'daki acil servislerinin çok kalabalık olduğunu, sağlık hizmetlerinin zorlandığını, bölgenin ek sağlık personeli, teçhizat ve ambulanslarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya görüntüleri tepki topladı

Tunus'ta olayla ilgili paylaşılan, hastane önünde bir kişinin yerde kıvrandığı görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkiye yol açtı.

Polis Sendikası, yaptığı açıklamada, polis memurunun "hizmet ettiği ülkesindeki bir hastanede kendisine oksijen verilmediği için öldüğünü" ileri sürdü.

Olayın yaşandığı İbn el-Cezzar Hastanesi Müdürü Muhammed Hamdi ise yerel basına yaptığı açıklamada, adli tıp ekiplerinin başsavcılığa sunacağı rapor üzerinde çalıştığını, olayın netleştirilmesi için hastanenin kamera kayıtlarının incelendiğini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 salgınında ülkede bugüne kadar 14 bin 737 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 410 bine yaklaştı.

Ülkede Kovid-19 aşısı olanların sayısının henüz 500 binin altında kaldığı belirtiliyor. Aşı tedarikinde sıkıntı yaşanması, vaka sayılarının artmasına ve salgında yeni dalga endişesine yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus'ta Kovid-19 hastası polis memurunun hastane önünde ölümü tepkiye yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:34:52. #1.16#

title