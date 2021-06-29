Tunus'ta Kovid-19'dan 83 kişi daha hayatını kaybetti
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Tunus'ta Kovid-19'dan 83 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta Kovid-19'dan 83 kişi daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 83 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 83 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 835 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1914 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 955 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 737'ye, vakaların 408 bin 931'e, iyileşenlerin 350 bin 262'ye çıktığı ifade edildi.

Öte yandan, 25 Haziran'da Kovid-19'a yakalanan ve çalışmalarını uzaktan sürdüren Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkedeki, Kovid-19 ile mücadele biriminin koronavirüs varyantlarını ele alması için acil bir oturum düzenlemesi çağrısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Meşişi'nin Kovid-19 bilim kuruluna koronavirüs varyantlarına karşı vatandaşların sağlığını korumak için alınacak tedbirlerin ele alınması amacıyla bir oturum düzenlemeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tespit edilen Kovid-19 B.1.2.5 adlı yeni varyantın birkaç kişide görüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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