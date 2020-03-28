Tunus'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması Tunus İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Tunus'ta bazı cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Tunus'ta bazı cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Zırhlı Ulusal Birlik Alayı Komutanı Albay Süfyan el-Merzuki, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ekiplerinin, aralarında Habib Burgiba Caddesi'nin de yer aldığı bazı sokak ve caddelerde TOMAlarla dezenfekte çalışması yaptığını söyledi.

Tunus'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7, vaka sayısı 227 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA