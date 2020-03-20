Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
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Cumhurbaşkanı, Tunus, Sağlık

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.

20.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:14
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Said, Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Bu kapsamda ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini ve zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahatin yasaklandığını kaydeden Said, halkın mecbur olmadığı sürece evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Said, alınan önlemler çerçevesinde işçilerin yoğun olduğu büyük sanayi bölgelerinin de kapatılacağını belirtti.

Devletin tüm birimleriyle halkın güvenlik, gıda ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Said, küçük ticari işletmelerin açık kalacağını ve halkın tamamının gıda ürünlerine ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.

Said ayrıca bazı bölgelerin karantina için tahsis edileceğini ve bazı otel sahiplerinin bu iş için otellerini tahsis etmeye gönüllü olduğunu aktardı.

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, bugün düzenlediği basın toplantısında, 79 kişiye daha Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 15'inin sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.

Bin Aliyye, böylece ülkedeki vaka sayısının 54'e yükseldiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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