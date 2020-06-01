Tunus'ta Kartaca ve Hammamat festivalleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Tunus'ta Kartaca ve Hammamat festivalleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Tunus'ta bu yıl yapılması planlanan Uluslararası Kartaca Film Festivali ve Uluslararası Hammamat Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Tunus'ta Kartaca ve Hammamat festivalleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
01.06.2020 04:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:39

Tunus'ta bu yıl yapılması planlanan Uluslararası Kartaca Film Festivali ve Uluslararası Hammamat Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Tunus Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle festivallerin 2021'e ertelendiği kaydedildi.

Ülkede özel ya da devlet tarafından düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklere, aşamalı olarak izin verileceği belirtilen açıklamada, 14 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda 30 kişiyi geçmeyen etkinliklerin yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, açık alanlarda düzenlenecek büyük kültürel etkinliklerde 1000 kişiyi aşmayan katılımcı sayısına izin verileceği ifade edildi.

Uluslararası Kartaca Film Festivali'nin bu yıl 7-12 Kasım'da, Hammamat Festivali'nin ise temmuz ve ağustos aylarında yapılması planlanıyordu.

Tunus'taki resmi verilere göre, ülkede 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, bugüne dek 1077 vaka tespit edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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