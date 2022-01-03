Tunus'ta kaçırıldığı iddia edilen Milletvekili Bahiri açlık grevine başladı

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin bir hastanede tedavi altında olduğunu ve açlık grevine başladığını duyurdu.

Kurum Başkanı Fethi el-Cerray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazar akşamı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bir heyet eşliğinde Bahiri ile Binzert kentindeki bir hastanede görüştük." dedi.

63 yaşındaki Bahiri'nin açlık grevine başladığını ve ilaç almayı reddettiğini söyleyen Cerray, şöyle devam etti:

"Bahiri bize başkent Tunus'ta alıkonulduktan sonra Binzert kentine bağlı Menzil Cemil bölgesinde bulunan Ulusal Muhafız Merkezine, ardından kentteki tarımsal meslek eğitim merkezine nakledildiğini anlattı."

Cerray, Bahiri'nin söz konusu sürecin ardından Binzert kentinde bir hastaneye nakledildiğini belirterek, "Bahiri'nin alıkonulmasını bir kaçırma vakası olarak gördüğünü ve kaçıranlardan hesap sorulmasını istediğini" kaydetti.

Bahiri'nin sağlık durumuyla ilgili olarak ise Cerray, bilincinin açık olduğunu ancak daha önce yaptırdığı kalp ameliyatından kaynaklı birtakım sıkıntılar çektiğini aktardı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri

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