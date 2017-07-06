Tunus'ta "Kaçakçılık ve Güvenlik" Sempozyumu

Tunus'ta iki gün sürecek "Kaçakçılık ve güvenlik sıkıntıları: Tehlikeli bağlantılar" başlıklı sempozyum başladı.



Tunus Kapsamlı Güvenlik Örgütü ile Alman Hanns Seidel Vakfı iş birliğinde başkent Tunus'ta düzenlenen sempozyumun ilk gününde kaçakçılık, yolsuzluk, güvenlik sorunları uzmanlar tarafından tartışıldı.



Tunus Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu Genel Sekreteri Kuseyr Buallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta kaçakçılık, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluğun geçiş döneminde yaşanan en önemli zorluklar arasında olduğunu söyledi.



Sempozyumda başka ülkelerin ilgili sorunları çözmedeki deneyimlerinin paylaşıldığını belirten Buallak, Tunus'un bu birikimlerden faydalanması gerektiğini dile getirdi.



"Terör ve yolsuzluk madalyonun iki yüzüdür." diyen Buallak, her ikisiyle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.



Buallak, son dönemde Tunus hükümeti tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonlarına ilişkin, "Ne kadar küçük ve zayıf olursa olsun yolsuzlukla mücadeleye desteklediğimizi söylemekle yetiniyorum." diye konuştu.



Tunus'ta mayıs ayında başlatılan operasyonda yolsuzluk, kaçakçılık ve devlet güvenliğini tehdit suçlamaları yöneltilen bazı iş adamları gözaltına alınmıştı.



Başbakan Yusuf Şahid, operasyonun basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada, "Yolsuzlukla mücadeleden başka seçenek yok. ya yolsuzluk ya devlet. ya yolsuzluk ya da Tunus. Ben de tüm Tunuslular gibi devleti ve Tunus'u seçiyorum." ifadelerini kullanmıştı.