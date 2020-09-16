Tunus'ta, İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi
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Tunus'ta, İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Tunus'ta onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Tunus'ta, İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi
16.09.2020 02:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 02:18

Tunus'ta onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Halk, normalleşmenin suç sayılmasını istiyor", "İkisi de son bulacak.. İşgal ve normalleşme" yazılı dövizler taşıdı.

Başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride, "Normalleşme ihanettir" ve "Ey normalleşme yöneticileri, Filistin satılık değil" sloganları attı.

Göstericiler, Arap yöneticilerin, kendi koltuklarını garantiye almak için Filistin meselesini sattıklarını ifade etti.

Gösteriye katılanlardan "Direnişi Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Çıkma Ulusal Heyeti" Başkanı Ahmed el-Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de imzalanan normalleşme anlaşmalarının Arapların alnındaki kara lekelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1977'de İsrail'i tanımasından sonra yeni bir felaketle karşı karşıya olduklarını belirten Kehlavi, Körfez ülkelerinin başlangıçtan beri İsrail'le ilişkileri normalleştirme yolundan gittiklerini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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