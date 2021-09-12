Tunus'ta İşçi Partisi ve Tekettül Partisi başkanlık sistemi planına tepki gösterdi

Tunus'ta İşçi Partisi ve Tekettül Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından ülkede başkanlık sistemine geçilmesi için hazırlık yapıldığı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

İşçi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hukuki sürece saygı duymadan keyfi bireysel kararlarla sistemi değiştirme eğilimi, güç tekeli olmak için devlet erklerinin kullanılması ve kamuoyunun harekete geçirilmesi, bu süreci darbe yolunda atılmış bir adım haline getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başkanlık sistemine geçiş açıklamalarına ilişkin, "Halkın daha şeffaf ve demokratik bir sisteme geçiş umutlarına yeni bir sorun eklenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Tekettül Partisinden yapılan yazılı açıklamada da "Cumhurbaşkanı Said'in anayasayı askıya alarak bir başkanlık sistemi kurma yoluyla tek adam rejimi oluşturmasının kesinlikle reddedildiği" kaydedildi.

Cumhurbaşkanının anayasaya saygılı bir biçimde siyasi ve ekonomik krizden çıkış vizyonunu ve planını netleştirmesi istenilen açıklamada, "demokratik kazanımların korunması, demokratikleşmeye geri dönüş ve halkın ülkenin geleceğinde karar sahibi olması" çağrısında bulunuldu.

"Demokratik yolun başarısına ve devrimin kazanımlarını korumaya kararlı güçleri, demokratik yola dönmek ve ulusun geleceğinde halkı hakemlik etmek için seferber etmeye" çağırdı.

Tunus'ta başkanlık sistemi tartışmaları

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, 2014'te kurulan siyasi sistemin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.

Huccam, 2011 yılında Tunus'un Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak "Sistem tek adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sıkıntısını çektiği şey, tek adam rejimiydi." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus Meclisindeki üçüncü büyük parti olan Demokratik Akım Partisi, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık sistemine geçilmesi için hazırlık yapıldığı yönündeki açıklamaları kınamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı henüz Huccam'ın sözlerine yönelik bir açıklama yapmadı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.