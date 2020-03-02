Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı

02.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:24

Tunus'ta ilk korona virüsü vakası onaylanırken, vaka sayısı Katar'da 7'ye ve İsrail'de ise 12'ye yükseldi.



Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının onaylandığı duyururken, 40 yaşındaki hastanın İtalya'dan döndüğü belirtildi. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantinaya alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi. Virüs Orta Doğu ülkelerinde hızla yayılmaya devam ederken, Katar Sağlık Bakanlığı da onaylanan 4 yeni vakayla ülkede korona virüsü sayısının 7'ye yükseldiğini ve hastaların durumunun stabil olduğunu duyurdu.



Öte yandan İsrail'de de 2 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, toplam vaka sayısı 12'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı virüs tespit edilen 2 İsrail vatandaşının yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü bildirdi. Bakanlık, 2 hastanın da tedavileri gerçekleştirilmek üzere karantinaya alındığını belirtti.



Dünya genelinde toplam korona virüsü vaka sayısı 90 binin üzerindeyken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 binin üzerinde kaydedildi. - TUNUS

Kaynak: İHA