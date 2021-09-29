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BBC

Tunus'ta ilk kadın başbakan jeofizik profesörü Necla Bouden Romdhane

BBC - Haberler | Dünya
Tunus'ta ilk kadın başbakan jeofizik profesörü Necla Bouden Romdhane

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasi kriz sonrası Meclis'in yetkilerini askıya aldıktan iki ay sonra Necla Bouden Romdhane'yi başbakan olarak atadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasi kriz sonrası Meclis'in yetkilerini askıya aldıktan iki ay sonra Necla Bouden Romdhane'yi başbakan olarak atadı. Romdhane, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Necla Bouden Romdhane, Eğitim Bakanlığı'nda Dünya Bankası projelerini uygulayan bir jeofizik profesörü.

Kays Said ise atamanın Tunuslu kadınları onurlandırdığını söyledi.

Said yeni başbakandan, "çok zaman kaybettikleri için" kabinesini hızla açıklamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Said, "Yeni hükümet yolsuzlukla mücadele etmeli. Sağlık, ulaşım ve eğitim dahil olmak üzere tüm alanlarda, Tunusluların taleplerini onların onurlarına yaraşır şekilde karşılamalı" dedi.

Said'in geçen hafta, hükümetin bu dönemde cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacağını açıklamasının ardından, Romdhane'nin önceki başbakanlara kıyasla daha az yetkiye sahip olması bekleniyor.

Said geçen hafta, herhangi bir zaman sınırı koymadan, "istisnai" bir dönemde ülkeyi kararnamelerle yönetebileceğini söyleyerek 2014'te yeniden yazılan anayasanın büyük bölümünü askıya almıştı.

Bu durum, Tunus'ta 2011 yılında Arap Baharı'nı tetikleyen devrimin ardından gelen demokratik kazanımların sorgulanmasına yol açmıştı.

Tunus'ta son 2 ayda neler yaşandı?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı ve Meclis'in yetkilerini dondurdu.

Meclis'te en büyük parti konumundaki İslamcı Nahda Hareketi bu kararı "darbe" olarak nitelendirdi ancak karar halkta geniş çapta destek buldu.

Said'in kararı öncesi Tunus'ta son günlerde ekonomik sıkıntılar ve Covid pandemisiyle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hükümetin istifası talebiyle protest gösterileri düzenleniyordu.

Karar sonrası ise Meclis önünde karşıt görüşlüler arasında arbede yaşanmıştı.

Tunus, koronavirüs salgını ve siyasi iç çekişmenin ağırlaştırdığı yıllardır süren ekonomik durgunluğun ardından büyük bir mali krizle karşı karşıya.

Yeni hükümetin, borç geri ödemeleri için mali destek bulma konusunda çok hızlı hareket etmesi gerekecek.

Tunus ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki görüşmeler, Cumhurbaşkanı Said'in Temmuz'da iktidarı ele alması sonrası durmuştu.

Tunus'ta ilk kadın başbakan jeofizik profesörü Necla Bouden Romdhane

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Haber: Tunus'ta ilk kadın başbakan jeofizik profesörü Necla Bouden Romdhane - Haberler
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