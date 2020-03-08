Tunus'ta ikinci Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir vatandaşlarında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ikinci vaka olduğunu duyurdu.
08.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:54
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir vatandaşlarında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ikinci vaka olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen ve İtalya'dan dönen Tunuslunun 65 yaşında olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin karantina altında tutulduğu kaydedildi.
Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki de 2 Mart'ta, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA