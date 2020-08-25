Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı
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Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, 25 bakan 3 devlet katibinin yer aldığı yeni bağımsız teknokrat hükümet oluşturduğunu açıkladı.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Meşişi yeni kabineyi açıkladı
25.08.2020 04:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 04:15

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi, 25 bakan 3 devlet katibinin yer aldığı yeni bağımsız teknokrat hükümet oluşturduğunu açıkladı.

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunan Meşişi, düzenlediği basın toplantısında 25 bakan ve 3 devlet katibinin yer aldığı bağımsız teknokrat kabine oluşturduğunu belirtti.

Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e, Parlamentonun onayına sunacağı kabine listesini sunduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

Yeni kabinede yer alan bakanların isimleri şöyle:

1-Savunma Bakanı İbrahim el-Baltacı

2- İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin

3-Adalet Bakanı Muhammed Buste

4-Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi

5-Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li

6-İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Fadıl Kerim

7-Ulaştırma ve Lojistik Bakanı: Muaz Şakşuk

8-İskan ve Altyapı Bakanı Kemal Ummu ez-Zeyn

9-Devlet Mülkiyeti ve Emlak İşleri Bakanı Leyla Cefal

10-Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi

11- Diyanet İşleri Bakanı: Ahmed Azum

12-Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Akisa el-Bahri

13-Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Selva es-Sagir

14-Çevre ve Yerel İşleri Bakanı Mustafa el-Alevi

15-Kadın, Aile ve Yaşlı Bakanı İman Huveymil

16-Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi

17-Gençlik, Spor ve Profesyonel Entegrasyon Bakanı Kemal Dakiş

18-Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Muhammed Bu Said

19-Kültür Bakanı Velid ez-Zeydi

20-Turizm Bakanı Habib Ammar

21-Eğitim Bakanı Fethi es-Selaviti

22-Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Elfe bin Avde

23-Başbakan nezdinde Parlamentoyla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Hafsi

24-Başbakan nezdinde Anayasal Organlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkilerden Sorumlu Seriye el-Ceribi

25-Başbakan nezdinde Kamu Hizmetinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüsna bin Süleyman

26-Ekonomi ve Mali Bakanlığı Devlet Katibi Halil Şaturu

27-Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanlığı Devlet Katibi Muhammed Ali en-Nıfti

28- Gençlik ve Spor Bakanlığı Devlet Katibi Siham el-Iyadi

Kaynak: AA

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