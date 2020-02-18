Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'dan Nahda'ya kabine değişikliği teklifi

18.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:38

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi Partisine 15 Şubat'ta açıkladığı kabine listesinde değişiklik yapma teklifinde bulundu.

Koalisyon müzakerelerine katılan heyetlere yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fahfah'ın, Nahda Hareketi Partisine kabinede değişiklik yapmak için yeni bir teklif sunduğunu belirtti.

Fahfah ile Nahda temsilcileri arasında görüşmelerin devam ettiğini aktaran kaynak, Nahda Hareketinin, Tunus'un Kalbi Partisi'nin hükümette yer almaması ve bağımsız olduğu ileri sürülen bazı kabine üyeleriyle ilgili itirazlarını ilettiğini dile getirdi.

Hükümetin kurulma süreci

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, 15 Şubat'ta, "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Fahfah da Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve anayasanın tanıdığı 20 Şubat'a kadarki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Said de dün, yeni hükümetin güvenoyu alamaması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alacağını söylemişti.

Kaynak: AA