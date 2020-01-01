Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu

01.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:54

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, bir süredir yürüttüğü temasların ardından kabine listesini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cemli'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Cemli'nin kabul sırasında kabine listesini Cumhurbaşkanı Said'e sunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Said'in, hükümete güvenoyu verilmesi amacıyla meclis genel kurulunda oylama tarihini belirlemesi için Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye mektup göndereceği kaydedildi.

Kabinedeki isimlere ilişkin ise herhangi bilgi verilmedi.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan 2019'un son dakikalarında paylaştığı videoda "yeni kabinenin üyelerini belirlediğini" söyleyen Cemli, bu kişilerin isimlerini açıklamamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.



Nahda Hareketi (54 milletvekili) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Demokratik Akım (22 milletvekili), Halk (15 milletvekili) ve Yaşasın Tunus (14 milletvekili) partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını duyurmuştu.



Ancak söz konusu üç parti, 22 Aralık'ta Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA