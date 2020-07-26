Tunus'ta hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildi
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Tunus'ta hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildi

Tunus'ta yeni hükümeti kurma görevinin İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildiği bildirildi.

Tunus'ta hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildi
26.07.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:18

Tunus'ta yeni hükümeti kurma görevinin İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye verildiği bildirildi.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Geçen şubatta İçişleri Bakanlığı'na getirilen Meşişi, 1974'te doğdu. Siyasal bilimler ve hukuk alanında doktora çalışması olan Meşişi, Fransa'da yüksek lisans eğitimi aldı.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan ilyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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