Tunus'ta Hayat Pahalılığı Protestoları

Tunus, soğuk hava ve yağmurun etkisiyle beşinci gününe giren hayat pahalılığı protestolarının azaldığı daha sakin bir akşam geçirdi.

Başkent Tunus'ta dün olayların yaşandığı İntilaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin yoğun tedbir aldığı görüldü.

Eylemlerin ilk dakikalarında polis, göstericileri dağıtmak için bir kez göz yaşartıcı gaz kullandı. İlerleyen saatlerde herhangi bir olay yaşanmadı.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, ülkenin güneyindeki Sahara Çölü'ne yakın Duz vilayetinde göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Tunus'un kuzeybatısında yer alan Silyana vilayetinde de bir grup göstericinin lastik yakarak yol kapatmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine taş attığı belirtildi. Bölgedeki güvenlik güçlerinin olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Cendube'de gözaltına alınanlar serbest

Bu arada, ülkenin kuzeybatı kesimindeki Cendube vilayetinde şiddet, yağma, kamu ve özel mülke zarar suçlamasıyla gözaltına alınan 12 genç salıverildi.

Cendube Milletvekili Raşid Mesbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "12 genç, araç lastiği yakmak, yol kesmek ve mülke zarar vermek suçlamasıyla gözaltına alınmıştı ancak bugün savcılık gözaltındaki gençlerin serbest bırakılmasına karar verdi." dedi.

Serbest bırakılanların, 25 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı aktarıldı.

- Gafsa'da sol Halkçı Cepheden 3 kişiye gözaltı

Ayrıca, fosfat madenleri bakımından zengin Gafsa vilayetinde hayat pahalılığı protestolarına desteğini açıklayan sol partilerin bir araya geldiği Halkçı Cepheye mensup 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gafsa Vilayeti Halkçı Cephe Milletvekili Ammar Amrusiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri yetkili olmak üzere Halkçı Cepheye mensup 3 kişinin akşam saatlerinde gözaltına alındığını söyledi.

Amrusiye, gözaltıların Halkçı Cepheye baskı kurmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

İsmini vermek istemeyen güvenlik kaynakları ise vilayetteki kamu savcılığı tarafından Gafsa kentine bağlı Kıtar bölgesinde şiddet olayları soruşturması kapsamında gözaltıların gerçekleştiğini, dosyanın ilgili hakime sunulacağı bilgisini paylaştı.

Pazartesiden bu yana devam eden gösterilerin sakinleşmesine rağmen bazı gruplardan bugün için ülke genelinde gösteri çağrıları yapıldı.

- Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta hükümet, cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere yüzde 1 zam yapıldı.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.

Pazartesi başlayan gösteriler, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, giderek ivme kazanmıştı. Üç gün boyunca Tunus geneline ve başkentin bazı mahallelerine kadar yayılan gösterilerde, 500'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı. Gösterilerin bazılarında yer yer yağma, yol kapatma, yakma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olayları yaşanmış, buna karşılık güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahaleleri görülmüştü.

Tunus Savunma Bakanlığının ülkedeki protestolar nedeniyle kritik devlet binalarını korumak üzere 2 binden fazla asker görevlendirdiği bildirilmişti.