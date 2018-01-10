Tunus'ta Sular Durulmuyor: Protestoların İkinci Gününde 206 Kişi Gözaltına Alındı

Tunus İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığına tepki amacıyla başlayan "güvenlik güçlerine ait araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı ve yağmanın gerçekleştiği" dünkü olaylara ilişkin bilançosunu açıkladı.

49 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Bakanlık sözcüsü Halife eş-Şibani, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık ve yağmalama olaylarına karışan 206 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şibani, ülke genelinde 49 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve 45 kamu aracının da hasar gördüğünü kaydetti.

BAHAR BİTTİ KRİZ BAŞLADI

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin "doğum yeri" Tunus, diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan 7 yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.