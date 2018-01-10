Tunus'ta Hayat Pahalılığı Protestoları

Tunus polisinin, ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahale ettiği, kimi noktalarda yağmalama olaylarının yaşandığı bildirildi.

Yılbaşında hayata geçen yeni zamlara tepki olarak ülke genelinde başlayan protestoların ikinci gününde "yağmalama, yol kapatma ve ateşe verme" gibi olaylar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Beja vilayetine bağlı Nefza beldesinde güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı belirtildi.

Bin Arus vilayetine bağlı Rades kentinde de bazı kişilerin bir süpermarkete girerek içerideki ürünleri yağmaladığı görüntülere yer verildi.

Görgü tanıkları ise başkente yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin kenti dışarıya bağlayan ana yolu kapatarak lastik yaktığını aktardı. Asker ve polislerin göstericilere müdahale ettiği ve yolu açmaya çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Yahudi mabedine molotofkokteyli atıldı

Öte yandan, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun Tunus'un Cerbe Adası'nda Yahudilere ait bir mabede molotofkokteylleriyle düzenlediği saldırıda küçük bir alanda yangın çıktığı belirtildi.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda El-Harra El-Kebira bölgesinde bir Yahudi mabedine molotofkokteylleri atılması sonucu küçük bir alanda etkili olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Tunus'un güneydoğusundaki Nabil vilayetindeki protestolarda göstericilerin emniyet güçlerine taş attığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerine ait araçların yakıldığı, bunun üzerine emniyet birimlerinin destek istediği bildirildi.

Aynı şekilde, başkentteki Hay Et-Tedamun Mahallesi'nde de göstericilerin lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdikleri, polisin gösterilere sert müdahale ettiği aktarıldı.

Tunus'un sahil kenti Susa'da ise göstericilerin lastik yaktığı, polisin de sert müdahale ettiği iletildi.

Bu arada, zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösterilerin ikinci gününde, başkent Tunus, Gafsa, Gabes, Sifeks, Kasrin ve ülkenin güneyindeki birçok noktada benzer protestolar ve olaylar yaşandı.

- Arap Baharı'nın ekonomik hayal kırıklığı

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin "doğum yeri" Tunus, diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan 7 yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.

Muhalefetteki partilerin 2018'deki artan fiyatlar karşısında yaptığı protesto çağrılarına, iktidardaki ulusal uzlaşı koalisyonundan, sokaklarda siyasi hesaplaşmanın ülkeyi "kaosa" ve tehlikeli bir noktaya sürükleyeceği uyarısı gelmişti.

Yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamların ardından, ülke genelindeki vilayetlerde 18 farklı noktada protestolar düzenlenmişti.

- Gösterilerde bir kişi öldü

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekmişti.