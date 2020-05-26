Tunus'ta hayat normalleşiyor
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında, restoranlar, kafeler ve bazı işyerleri bugün yeniden faaliyete geçti.
26.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:28
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında, restoranlar, kafeler ve bazı işyerleri bugün yeniden faaliyete geçti. Hayatın normale dönüşü çerçevesinde, başkent Tunus'taki kafeler, paket servis ve gel-al hizmeti vermeye başladı.
Kaynak: AA