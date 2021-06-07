Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti
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Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunus'un Becaye kentinde halk, sık sık yaşanan su kesintisi nedeniyle protesto düzenledi.

Tunus'un Becaye kentinde halk, sık sık yaşanan su kesintisi nedeniyle protesto düzenledi.

Tunus'un kuzeyinde bulunan Becaye kentinde halk bölgede sık sık yaşanan su kesintilerini protesto etti. Becaye halkı, uyarı yapılmadan sık sık su kesintilerinin yapıldığını dile getirerek, hükümeti eleştirdi. Lastikleri ateşe veren eylemciler yolu trafiğe kapattı. Öfkeli protestocular, kentin yakınlarında ülkenin ikinci büyük barajı olan Sidi El Barrak Barajı'nın bulunduğunu ifade ederek, su kesintileri yaşanmasının normal olmadığını savundu.

(Samar Ghrandi/İHA)

Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti
Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti
Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti
Tunus'ta halk, su kesintileri protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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