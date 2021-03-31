Tunus'ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti
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Tunus'ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunus'ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti

Tunus'un Tatavin kentinde yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti.

Tunus'un Tatavin kentinde yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti.

Tunus'un Tatavin kentinde yüzlerce kişi ülkede kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti. Dün gece başlayan protestolar bugün de devam ederken, protestocular farklı mahallelerden şehir merkezine kadar yürüdü. Öfkeli protestocular Tatavin belediye binasına da girmeye çalıştı. Polis protestocuları dağıtmaya çalışırken arbede yaşandı. Yaralanan veya ölen olup olmadığı konusunda açıklama yapılmazken bazı protestocular otomobil lastiklerini ateşe vererek yolları kapattı.

Sokaklara dökülen halk kentte yolsuzluğun arttığını vurgulayarak yerel yetkililerin istifa etmelerini talep etti. Protestocular, kentte olması gereken ekonomik reformun olmadığını söyledi.

-İHA-

Tunus'ta halk kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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