Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kays Said'in oy vermeye gelmesi Kays Said'in oy vermesi Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

13.10.2019 16:40
Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kays Said'in oy vermeye gelmesi

Kays Said'in oy vermesi

Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Kays Said, başkent Tunus'taki en-Nasır İlkokulunda oyunu kullandı.

Kaynak: AA
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