Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (3)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kays Said'in oy vermeye gelmesi Kays Said'in oy vermesi Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kays Said'in oy vermeye gelmesi
Kays Said'in oy vermesi
Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Kays Said, başkent Tunus'taki en-Nasır İlkokulunda oyunu kullandı.