Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy vermeye gelenlerden detaylar Nebil el-Karvi'nin oy vermesi Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

13.10.2019 15:34
Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy vermeye gelenlerden detaylar

Nebil el-Karvi'nin oy vermesi

Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Nebil el-Karvi, başkent Tunus'taki Difaf el-Bahire İlkokulunda oyunu kullandı.

Kaynak: AA
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