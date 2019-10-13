Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy vermeye gelenlerden detaylar Nebil el-Karvi'nin oy vermesi Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
13.10.2019 15:34
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy vermeye gelenlerden detaylar
Nebil el-Karvi'nin oy vermesi
Nebil el-Karvi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Nebil el-Karvi, başkent Tunus'taki Difaf el-Bahire İlkokulunda oyunu kullandı.
Kaynak: AA