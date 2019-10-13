Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanmak için sıra beklenmesi Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
13.10.2019 15:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanmak için sıra beklenmesi
Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Başkent Tunus'taki seçmenler, en-Nasır İlkokulunda oylarını kullandı.
Kaynak: AA