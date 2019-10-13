Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanmak için sıra beklenmesi Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

13.10.2019 15:09
Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanmak için sıra beklenmesi

Oy kullananlardan detaylar Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Başkent Tunus'taki seçmenler, en-Nasır İlkokulunda oylarını kullandı.

Kaynak: AA
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