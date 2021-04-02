Tunus'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 terörist ve bir bebek öldü
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Tunus'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 terörist ve bir bebek öldü

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 terörist ve bir bebek öldü

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısında düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 terörist ile bir bebeğin öldüğünü duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısında düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 terörist ile bir bebeğin öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, El-Meğila ve Es-Sellum dağlarında Tunus Savunma Bakanlığıyla ortaklaşa 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Meğila Dağı'ndaki operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Hilafet Askerleri" isimli grubun komutanlarından olup birçok terör eylemine karıştığı tespit edilen bir kişi öldürüldü.

Sellum Dağı'ndaki operasyonda da bir teröristin öldürüldüğü, beraberindeki yabancı uyruklu eşinin ise üzerindeki bombayı patlatmasıyla hem kendisinin hem de kucağındaki bebeğinin hayatını kaybettiği, diğer çocuğunun ise kurtulduğu ifade edildi.

Tunus'ta güvenlik güçleri son dönemde terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı çok sayıda operasyon yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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