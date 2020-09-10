Tunus'ta güvenlik güçleri aşırı görüşlü terör hücresini çökertti
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Tunus'ta güvenlik güçleri aşırı görüşlü terör hücresini çökertti

Tunus İçişleri Bakanlığı, pazar günü bir polisin öldürüldüğü bıçaklı terör saldırısının ardından Gafsa vilayetinde aşırı görüşlere mensup bir hücreyi çökerttiğini ve üç kişiyi tutukladığını duyurdu.

Tunus'ta güvenlik güçleri aşırı görüşlü terör hücresini çökertti
10.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:55

Tunus İçişleri Bakanlığı, pazar günü bir polisin öldürüldüğü bıçaklı terör saldırısının ardından Gafsa vilayetinde aşırı görüşlere mensup bir hücreyi çökerttiğini ve üç kişiyi tutukladığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafızlık Terörle Mücadele birimi, ülkenin güneyindeki Gafsa vilayetine bağlı Bir es-Saad bölgesinde aşırı görüşlere mensup sözde emirlik kurma amacı taşıyan üç kişilik bir hücreyi çökertti. Açıklamada, savcılığın üç kişi hakkında tutuklama kararı verdiği bilgisi paylaşıldı.

Tunus'ta, 6 Eylül Pazar günü başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı yine terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Libya'daki yönetim boşluğundan yararlanarak bölgede güç kazanan DEAŞ terör örgütü, Mart 2016'da Tunus'un Libya sınırındaki Bin Gırdan bölgesine yoğun biçimde saldırmış, çatışmalarda 55 DEAŞ militanı ile Tunus güvenlik güçlerinden 12 kişi ve 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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