Tunus'ta görme engelli Bakan Zaidi yemin etti
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Tunus'ta görme engelli Bakan Zaidi yemin etti

Tunus'ta Kültür Bakanlığı görevine getirilen görme engelli Walid Zaidi, Devlet Başkanı Kays Said'in huzurunda yemin etti.

Tunus'ta görme engelli Bakan Zaidi yemin etti
03.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:43

Tunus'ta Kültür Bakanlığı görevine getirilen görme engelli Walid Zaidi, Devlet Başkanı Kays Said'in huzurunda yemin etti.

Tunus'ta Kültür Bakanı olarak görevlendirilen görme engelli Walid Zaidi, Devlet Başkanı Kays Said'in huzurunda yemin etti. Zaidi, parlamentonun Hicham El Mechichi başkanlığındaki yeni bir hükümete güvenoyu vermesinin ardından Tunus tarihinde Kültür Bakanı olarak görev yapan ilk görme engelli bakan oldu.

Zaidi, Manouba eyaletindeki Sanat ve Edebiyat Fakültesi'nde tezini verdikten sonra edebiyat alanında doktora yapan ilk görme engelli Tunuslu. - TUNUS

Kaynak: İHA

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