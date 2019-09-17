Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 ölü

17.09.2019 16:30

Tunus'ta göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu açıklandı.



Tunus Ulusal Muhafızları Birliği tarafından göçmenleri taşıyan bir teknenin ülkenin kıyılarında batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu duyuruldu. Ulusal Muhafız Birliği Sözcüsü Houssameddine Jbabli, yaptığı açıklamada batan tekneden 9 kişiyi kurtardıklarını, Tunus'un Akdeniz kıyısındaki Sfax şehri yakınlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yetkili, Tunus Sahil Güvenlik devriyelerince son iki gün içinde Avrupa'ya göçmen taşıyan 10 teknenin durdurulduğunu, 192 kişinin gözaltına alındığını, 3 Iraklı dışında kalanların tamamının Tunuslu olduğunu belirtti. Pazar günü yapılan seçimler nedeniyle Tunus'ta 100 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yerlerinin kaydırılması nedeniyle limanlarda güvenlik açığının oluştuğu, bu nedenle pek çok teknenin Avrupa'ya göçmen taşımak için yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.



Tunus, hem göçmen kaynağı hem de Avrupa'ya ulaşmak isteyen diğer Afrikalı göçmenler için bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. - TUNUS

Kaynak: İHA