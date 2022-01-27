Tunus'ta göçmen teknesi battı: 6 ölü, 30 kayıp

Tunus açıklarında Afrika'dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan göçmen botunun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Libya'dan yola çıkan ve 70 göçmeni taşıyan bot, Tunus açıklarında alabora oldu. Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zekri yaptığı açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Tunus açıklarında batması sonucu Afrika'dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan en az 6 göçmenin hayatını kaybettiğini ifade ederek, tahminen 30 kişinin de kaybolduğunu aktardı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zekri, Tunus Deniz Kuvvetlerinin hayatta kalan 34 kişiyi kurtardığını ve kayıp olarak listelenen kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tunus Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde Tunus'un Sfax kentinde yola çıkmaya hazırlanan 8 göç teknesini engellendiğini ve 130 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kuzey Afrika'dan güney İtalya'ya uzanan Orta Akdeniz rotası, Avrupa'ya giden en yoğun ve en ölümcül göç rotasıdır. Birleşmiş Milletler Mülteci Teşkilatına göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin kişi deniz yoluyla İtalya'ya geldi ve yolculukta yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. - TUNUS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa