Tunus'ta göçmen teknesi battı: 20 ölü
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Tunus'ta göçmen teknesi battı: 20 ölü

Tunus'ta göçmen teknesi battı: 20 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunus açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Tunus açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Tunus'un doğusunda Afrikalı göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, teknenin batması sonucu en az 20 Afrikalı göçmenin öldüğü belirtildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yalnızca 3 göçmenin kurtarıldığı, kayıp olanları arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduğu ifade edildi. Göçmen teknesinin Tunus'un Safakes kentinden yola çıktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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