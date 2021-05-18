Tunus'ta göçmen taşıyan tekne battı: 50 kayıp
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Tunus'ta göçmen taşıyan tekne battı: 50 kayıp

Tunus'ta göçmen taşıyan tekne battı: 50 kayıp
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülkenin güneyinde battığını duyurdu.

Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülkenin güneyinde battığını duyurdu. Olayda 50'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin battığı ve 50'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, 33 Bangladeşlinin kurtarıldığı ifade edildi. Kayıp olan 50 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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