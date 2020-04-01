Tunus'ta genel karantina hali iki hafta daha uzatıldı Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen genel karantina halinin iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen genel karantina halinin iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başkanlığında Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Açıklamada, Konsey'in, virüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğ ve daha önce ülke çapında ilan edilen 4 Nisan'da sona erecek genel karantina halinin 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said, Konsey toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, genel karantina uygulamasıyla birlikte bazı gıda maddeleri üzerinde tekelleşme olgusunda artış yaşandığını da vurguladı.

Said, ceza kanununu gözden geçirmenin ve böyle bir süreçte gıda maddelerini tekelleştirenlerin "savaş suçlusu" sayılmalarının gerektiğini ifade etti.

Çin'den Tunus'a yardım mesajı

Öte yandan Çin yönetimi, koronavirüsle mücadelede Tunus'a yardım etmeğe hazır olduğunu açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tunuslu mevkidaşı Said'e bir mesaj gönderdi.

Şi, mesajında ülkesinin koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman alınması durumunda finansal kolaylıklar sağlamaya ve salgınla mücadeledeki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Çin Devlet Başkanı, Çin ve Tunus halklarının güvenliği ve sağlığının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tunus, koronavirüsle mücadeleye destek kapsamında geçen cumartesi Çin'nden tıbbi teçhizat tedarik etmişti.

Tunus'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10, vaka sayısı ise 394 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA