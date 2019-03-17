Tunus'ta "Geleneksel Kıyafet Günü" Yürüyüşü

Tunus'ta "Geleneksel Kıyafet Günü" başkentte düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşle kutlandı.

"Mirasımız" ve "Klasik Otomobiller" derneklerinin düzenlediği, Ez-Zeytune Camisi önünden başlayıp Habib Burgiba Caddesi'nde son bulan yürüyüşte hem Tunus hem de Filistin'in geleneksel kıyafetleri sergilendi.

Geleneksel kıyafet yürüyüşüne Tunus Belediye Başkanı Suad Abdurrahim'in yanı sıra Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Fas, Yemen, Libya, Filistin ve Arjantin'den diplomatlar ile yüzlerce Tunuslu katıldı.

Erkeklerin kırmızı fes, cepken ve cübbeleriyle kadınların ise geleneksel beyaz çarşaflar, kaftanlar, kefiyeler, rengarenk burka ve alınlıklarını takarak gerçekleştirdiği yürüyüşte klasik otomobiller ile geleneksel Tunus yemekleri de sergilendi.

Mirasımız Derneğinin Başkanı Zeynelabidin bin Haris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri yürüyüşle geleneksel kıyafetlere itibarını yeniden kazandırmayı ve geleneksel sanat endüstrisine yatırımı teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yürüyüşün her yıl 16 Mart'ta düzenlendiğine dikkat çeken Bin Haris, bu etkinliğin uluslararası hale getirilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) başvurmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan da kimliğin, halkların karakteristik özelliği olduğuna vurgu yaparak adet ve geleneklerin yaşatılması yoluyla bu kimliğin korunması gerektiğine işaret etti.

İslam kültür ve kimliğiyle gurur duyulması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahim de Tunus Belediyesinin, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlenmesi konusunda sivil topluma destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA