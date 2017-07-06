Tunus'ta Gannuşi'nin Ofis Müdürüne Ölüm Tehdidi

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ofis müdürü Fevzi Kemmun'un ölüm tehdidi aldığı bildirildi.



Nahda Hareketi Sözcüsü İmad Hamiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Kemmun'un hayatına yönelik ciddi terör tehdidi nedeniyle uyarıda bulunduğunu belirtti.



Konuya ilişkin bilgilendirmenin kendilerine 10 gün önce yapıldığını aktaran Hamiri, Kemmun'un şu an İçişleri Bakanlığı tarafından özel korumayla himaye edildiğini dile getirdi.



Hamiri, partisi tarafından yarın yapılması planlanan belediye seçimlerine ilişkin basın toplantısının iptalinin ise terör tehdidiyle ilişkili olmadığını, iptalin teknik nedenlere dayandığını belirtti.



Tunus İçişleri Bakanlığı konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.



Tunus'ta 2011'deki devrim sonrasında bazı önemli şahsiyetlere yönelik suikastlar siyasi istikrarın bozulmasına neden olmuştu.