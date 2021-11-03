Tunus'ta, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünele ilişkin soruşturma sürüyor - Haberler
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Tunus'ta, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünele ilişkin soruşturma sürüyor

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünele ilişkin soruşturma sürüyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünel ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin'in olay mahallini incelediklerini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünel ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin'in olay mahallini incelediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Said, bugün Kartaca Sarayı'nda İçişleri Bakanı Tevfik ile görüşmesinin ardından, Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınında bulunan tünel ile ilgili soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın ciddiyetle takip edildiğini belirten Said, "Birçok asılsız bilgi ve olay mahalliyle alakası olmayan görüntüler yayımlayarak korku salmaya çalışan taraflar kardeş ve dost ülkeler ile olan ilişkilerimize zarar veremeyecekler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Ramazan ve İçişleri Bakanı Şerafettin'in olay mahallinde incelemelerde bulunduğunu kaydeden Said, soruşturmanın en üst düzeyde takip edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, La Marsa'da bulunan Fransız Büyükelçiliğine ait rezidansın yakınında yer alan bir evde tünel bulunduğu duyurulmuştu.

Söz konusu evde şüpheli faaliyetler olduğuna dair istihbarat üzerine düzenlenen baskında, evde bir tünel kazma çalışmasının belirlendiği kaydedilmişti.

Bakanlık, söz konusu eve bazı terör şüphelisi şahısların gittiğinin anlaşılması üzerine soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de dahil edildiğini bildirmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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