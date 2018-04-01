Tunus'ta "Filistin Toprak Günü" Gösterisi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Habib Burgiba Caddesinde toplanan Tunuslular Direnişe Destek ve Siyonist Karşıtı Derneği Başkanı Ahmed Al-Kahlavi ile röportaj Halk Hareketi Siyasi Büro üyesi Hafız Zuvari ile röportaj Göstericilerin dev Filistin bayrağı dalgalandırmasıTunus'un başkenti Tunus'ta 30 Mart...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Habib Burgiba Caddesinde toplanan Tunuslular
Direnişe Destek ve Siyonist Karşıtı Derneği Başkanı Ahmed Al-Kahlavi ile röportaj
Halk Hareketi Siyasi Büro üyesi Hafız Zuvari ile röportaj
Göstericilerin dev Filistin bayrağı dalgalandırması
Tunus'un başkenti Tunus'ta 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye katılan Tunuslular, İsrail'in, 30 Mart 1976 tarihinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayları andı. Göstericiler, dev Filistin bayrağı taşıdı.