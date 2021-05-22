Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması İnsan zincirinden detay görüntüler Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek...
Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması
İnsan zincirinden detay görüntüler
Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar
Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması
SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı