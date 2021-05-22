Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
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Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması İnsan zincirinden detay görüntüler Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek...

Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması

İnsan zincirinden detay görüntüler

Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar

Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması

SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı.

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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