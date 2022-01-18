Tunus'ta ev hapsindeki vekilin eşi: "Eşim kaçırıldığı gün yanında olmasaydım suikasta uğrayacaktı"

Tunus'ta ev hapsine alınan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi, "kaçırıldığı gün yanında bulunmasaydı eşinin suikasta uğrayacağını" savundu.

Bahiri'nin eşi ve savunma avukatları, başkent Tunus'taki Avukat Evinde düzenledikleri basın toplantısında vekilin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Savunma heyetinde yer alan ve aynı zamanda Bahiri'nin eşi avukat Saide el-Akrimi, "19 gündür ev hapsinde tutulan eşimin sağlığı çok kritik bir durumda, her an kendisini kaybedebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bahiri'nin sağlık durumundan Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in sorumlu olduğuna vurgu yapan Akrimi, "Eşimin kaçırıldığı gün yanında olmasaydım suikasta uğrayacaktı." iddiasında bulundu.

Avukat Semir Dilo ise müvekkilinin "kaçırıldığı gün 4 saat boyunca bilinmeyen bir yerde gözaltında tutulduğunu, hakkında tutuklama kararı çıkarılmadığı için ev hapsine alındığını" söyledi.

Dilio, müvekkilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Bahiri'nin ev hapsine alınmasından itibaren başladığı açlık grevinden dolayı sağlığının bozulduğunu, 2 Ocak'tan bu yana Binzert kentindeki devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü" hatırlattı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.