Tunus'ta engelli çocuklar tiyatro ile "şifa" buluyor

HEYSEM EL-MAHDI - Tunus'un Cerbe Adası'nda yaşayan engelli çocuklar hayallerini tiyatroyla gerçekleştirerek kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

Tunus'un güney bölgesinde yer alan Medenin vilayetine bağlı Cerbe Adası'ndaki İrade Rehabilitasyon Merkezi, engelli çocukları engelsiz akranlarıyla bir araya getiren "İzler Programı" tiyatro faaliyetini bir tedavi yöntemi olarak kullanıyor.

13 yaşındaki zihinsel engelli Yasin, "İzler Programı" sayesinde tanıştığı tiyatro ile hayalini gerçekleştiren çocuklardan sadece biri.

Yasin, bu program kapsamında "Haydi Köprüyü Geçelim" adlı tiyatro oyununda yer alıyor. Sosyal ortamlara girmekte oldukça zorlanan Yasin, artık seyircinin karşısında tiyatro oyununu büyük bir cesaret ve özgüvenle sergiliyor.

Toplumla kaynaşmak ve arkadaşlarıyla sosyalleşme hayali kuran Yasin, hayalini tiyatro kulübü ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

? Engelli çocuklar ile engelsiz akranları aynı oyunda

Cerbe Adası'ndaki belediyelerden Humet es-Suk'ta faaliyet gösteren İrade Rehabilitasyon Merkezi, Belediye Opera Tiyatrosu, Ferit Gazi Kültür Evi ve Çocuklar Genel Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen "İzler Programı" Dr. Zuheyir Bin Terdayit tarafından yürütülüyor.

Programa ilişkin AA muhabirine bilgi veren Terdayit, "İzler Programı, sağlıklı çocuklar ile özel ilgiye muhtaç engelli çocukları bir araya getiren, oyun yazarları, sosyolog ve psikolog uzmanların gözetiminde faaliyet gösteren bir tiyatro atölyesi. Hazırlanan oyunlarda çocukların beraber temsil edebilecekleri eserler ortaya konuluyor." dedi.

Tiyatro atölyesini bir tedavi yöntemi olarak kullandıklarını belirten Terdayit, engelli çocukları topluma kazandırmayı ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

? Tiyatro "engelleri" kaldırdı

Gösteriyi izlerken engelli ve engelsiz çocukların birbirleriyle kaynaştığını söyleyen Terdayit, şöyle devam etti:

"Programa aralarında otistik, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan özel ilgiye muhtaç 7 çocuk ve herhangi bir sağlık problemi olmayan 6 çocuk ile başladık. Bu çocuklarla 7 ay boyunca çalıştık, yeteneklerini, takıntılarını ve hayallerini keşfettik ardından onlara uygun oyun metnini hazırladık."

Çocukların oyunu sahnelediği sırada "engellerin kalktığına" dikkati çeken Terdayit, "Oyunculuk çocukların endişelerini dışa vurmalarını, var olduklarını hissetmelerini ve engellere rağmen yeteneklerinin olduğunu fark etmelerini sağladı." diye konuştu.

Terdayit, ayrıca sahne performansları sırasında çocuk oyuncuların hata yapma korkularını yenmeleri için uzmanlar eşliğinde hazırlıklar yapıldığını dile getirdi.

? Çocukluk korkularını aşmak: "Haydi Köprüyü Geçelim"

Çocukların 250'ye yakın izleyicinin önünde temsil ettikleri "Haydi Köprüyü Geçelim" oyunu yaklaşık bir saat sürüyor. Oyun, çocuklukta yaşanan korkuları, takıntıları ve onlarla mücadeleyi konu alıyor.

Oyunda "Buşkara" adında kafasına çuval geçirilmiş hayali dev bir karakter ile korkunç yaşlı bir adam tarafından korkutulan çocukların mücadeleleri ve ardından sahnenin ortasında yer alan köprüden geçmeleri canlandırılıyor.

İşitme engelli oyunculardan 12 yaşındaki Müslim, sahnede hayali resimler çizerek rolünün hakkını veriyor.

Zihinsel engelli bir diğer oyuncu Mayar ile fiziksel engelli Malik söyledikleri şarkılarla kötü karakterlere karşı verdikleri mücadeleyi kazanarak köprüden geçiyor.

? Aileler ve çocuklar tiyatro atölyesinden memnun

Engelli çocuklardan Malik'in annesi Rim Bin Kirat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlumu sahnede görünce çok mutlu oluyorum, umarım bundan sonraki hayatında da bu faaliyetlere devam etme imkanı bulur. Artık yeni arkadaşlar edinen Malik, tiyatroyla başka deneyimlerin önünü de açabilir." dedi.

13 yaşındaki oğlunun henüz okula gidemediğini belirten Kirat, şunları anlattı:

"Önceleri evde kalma konusunda endişeli olan oğlum, artık oyun hazırlıklarını evde endişe duymadan yerine getiriyor. Bizim gibi o da böyle bir programın parçası olduğundan dolayı çok mutlu, devam etmesi konusunda onu cesaretlendiriyoruz."

? "Çocuğum 'engelli' kelimesini tiyatroda öğrendi"

Engelsiz çocukların ebeveynleri de çocuklarının farklı deneyimler yaşaması ve yeni arkadaşlar edinmelerinden mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

10 yaşındaki Lucin'in annesi Cihan el-Fercani, kızının daha önce "engelli" kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini bu program sayesinde öğrendiğini söyledi.

Fercani, "Çocuğumun engelli kelimesinden anladığı sadece filmlerden gördüğü kadarıyla tekerlekli sandalyede oturan fiziksel engellilerdi. Tiyatroya başladığından bu yana engellinin ne olduğunu engelli arkadaşları ile nasıl ilişki kuracağını artık çok iyi biliyor." dedi.

Programa katılmaları için davet aldıklarında çok mutlu olduklarını belirten Fercani, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım tiyatroya düşkün, tiyatro atölyesine katılma davetini alınca çok mutlu olduk. Yorucu bir süreç olmasına rağmen sonuç çok iyiydi bu yüzden programın devam etmesini destekleyeceğiz."

İzler Programı'nı düzenleyen kurumlar, engelli çocukların toplumdaki entegrasyon süreçlerine destek olmak için başlattıkları projenin başarılı olmasının ardından tüm ülkede uygulamayı hedefliyor.

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