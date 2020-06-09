Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişi öldü Tunus'un Safaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü açıklandı.

Tunus'un Safaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü açıklandı.

Safaks mahkeme sözcüsü Murad et-Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesinin Karkana Adası yakınlarında 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece battığını söyledi.

Tunus Deniz Kuvvetleri ve sivil savunma ekiplerinin, göçmenlerden 20'sinin cesedine ulaştığını aktaran Turki, kurbanların Sahra Altı Afrika ülkeleri uyruklu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Ekiplerin kaybolan 33 kişiyi aramaya devam ettiğini kaydeden Turki, kayıplar arasında Tunus vatandaşlarının da olabileceğini dile getirdi.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA