Tunus'ta düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 101 kişi yakalandı

Tunus'ta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 101 kişi güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu gözaltına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüsameddin el-Cabeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı kıyı kentlerinde yapılan operasyonlar sonucunda 101 düzensiz göçmenin kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine görev yapan Kıyı Muhafaza Birlikleri tarafından yapılan operasyonlar sonucu Safaks kenti açıklarında, 24'ü Tunus uyruklu, 39'u farklı Afrika ülkelerinden olmak üzere 63 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Bölgede yapılan bir diğer operasyonda ise 2'si Tunuslu, 6'sı Afrika ülkeleri uyruklu 8 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, ülkenin doğu kesiminde yer alan Nabil kenti kıyılarında yapılan operasyonlar da ise 28 Tunusluyu taşıyan 3 teknenin içindeki göçmenlerle ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmelerini organize eden 2 Tunus vatandaşının da yakalandığı duyuruldu.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin işlemelerinin yapılmak üzere, mültecilerden sorumlu güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.