Tunus'ta düzensiz göçmen operasyonu Tunus Sahil Güvenlik Güçleri Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen 50 düzensiz göçmenin ülkenin güneyindeki Safaks ilinde yakalandığını duyurdu.

Tunus Sahil Güvenlik Güçleri Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen 50 düzensiz göçmenin ülkenin güneyindeki Safaks ilinde yakalandığını duyurdu.

Safaks ilindeki Sahil Güvenlik Güçleri Sözcüsü Husameddin el-Cebabili, yaptığı yazılı açıklamada, sahil güvenlik devriyelerinin farklı Afrika ülkelerinden 18'i kadın, 5'i çocuk 50 düzensiz göçmeni deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken yakaladığını belirtti.

Cebabili, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA