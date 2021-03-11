Tunus'ta Dünya Müslüman Alimler Birliği şubesindeki oturma eylemi sonlandırıldı

Tunus güvenlik güçleri, Özgür Anayasa Partisi yandaşlarının, Dünya Müslüman Alimler Birliği Tunus şubesinde düzenlediği oturma eylemine müdahale ederek son verdi.

Partinin, sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı görüntülere göre, güvenlik güçleri, oturma eyleminin yapıldığı mekanı boşaltarak, eylemcilerin bölgeden ayrılmalarını istedi.

Oturma eylemine son verilerek grubun dağıtılmasını talep eden Dünya Müslüman Alimler Birliği destekçileri ise mekana gelerek karşıt gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri de iki grup arasında arbede yaşanmaması için kordon oluşturdu.

"Öfke Duruşu" eylemi

Özgür Anayasa Partisi üyeleri, kasım ayında Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesi önünde "Öfke Duruşu" adını verdikleri oturma eylemine başlamıştı.

Oturma eyleminde, şubenin önünde çadırlar kurulmuş ve çevreye "Buradan gidin" yazılı pankartlar asılmıştı.

Eylemden önceki haftada ise Özgür Anayasa Partisinin, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'ta faaliyetlerine son verilmesi talebiyle açtığı dava, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes