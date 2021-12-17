(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi - Haberler
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(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tunus'ta devrimin 11. yılında halk sokaklara indi Tunus'ta 'Yasemin Devrimi'nin 11. yılında başkentte düzenlenen üç ayrı gösteride Devlet Başkanı Kays Said karşıtı ve yanlıları sokaklara akın etti.

- Tunus'ta devrimin 11. yılında halk sokaklara indi

TUNUS - Tunus'ta 'Yasemin Devrimi'nin 11. yılında başkentte düzenlenen üç ayrı gösteride Devlet Başkanı Kays Said karşıtı ve yanlıları sokaklara akın etti.

Tunus'ta halk Yasemin Devrimi'nin 11. yılında sokaklara döküldü. Başkent Tunus'ta üç ayrı noktada gösteriler düzenlendi. Tunus şehir merkezinde güvenlik kontrolleri artırılırken, sabahın erken saatlerinde başlayan protesto gösterilerinde Devlet Başkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da parlamentonun askıya alınması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının dondurulması kararı protesto edildi. Said karşıtlarının toplanmasının ardından Kays Said yanlıları da sosyal medya üzerinden örgütlenerek karşıt eylemler gerçekleştirdi.

Kays Said, pazartesi günü yaptığı konuşmada 17 Aralık 2022'de erken seçime gidileceğini ve meclisin 17 Aralık'a kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

(TUNUS)- Tunus'ta Devrimin 11. Yılında Halk Sokaklara İndi

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